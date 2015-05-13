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时事要闻 | 2015年 5月 13日 星期三 17:10 BJT

韩国预备役士兵枪杀战友后自杀 另有三人受伤

路透首尔5月13日 - 韩国一名军官称，一名预备役士兵周三枪杀了另外一名士兵，并射伤其他三名士兵，随后自杀。

这名军官称，该士兵在首尔一个预备役训练基地进行强制性训练时，用K-2突击步枪向其他士兵射击。韩国YTN电视台称，这名士兵年仅24岁。

“军方正在调查这起事件，”该军官匿名表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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