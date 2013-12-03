现代汽车在华销量大幅下滑 日本车企再露锋芒

* 现代汽车股价重挫4.2%，起亚汽车大跌5.2%

* 在华销量因日本厂商的竞争而大幅下滑

* 日圆兑美元跌至逾六个月低点

路透首尔12月3日 -现代汽车(005380.KS)可能成为日本汽车在华销量飙升的最大输家之一。这家韩国车企面临的问题，已从美国市场蔓延至中国这个全球第一大汽车市场。

现代汽车周一宣布，11月海外市场汽车销量校上年同期下降1%，这是自2009年金融危机以来出现的首次同比下滑。消息一出其股价大跌。

相比之下日本车企的业绩无一不亮丽，这要得益于新款车型的推出以及日圆汇价的走弱，还有就是去年严重冲击日本汽车在华销量的反日抗议活动在中国告一段落。

丰田汽车(7203.T)及其在中国的两家合资企业称，11月在中国的汽车销量较上年同期跳增41%；本田汽车(7267.T)11月在中国的销量同比攀升102%。

10月本田汽车在华销量同比劲扬211.6%，9月亦大增118%。

“日本汽车制造商有更多空间来投资销量落后于对手的中国市场，日圆走贬带动其在美国市场获利提升，”Hna DaetooSecurities汽车分析师Song Sun-jae称。“对现代汽车而言，中国因素在11月消失，同时美国销量仍然低迷。”

现代及旗下起亚汽车(000270.KS)总共的汽车销量在全球排名第五，两者股价周二分别收低4.2%和5.2%，受累于11月汽车销量疲弱，且日圆兑美元降至逾六个月低位。韩国综合股价指数收低1.1%。

**中国策略与美国困境**

现代在北京的新厂于去年投产，帮助抵消了美国市场需求停滞的影响。不过即便如此，现代11月在中国的销量也只比上年同期增加了1%。

北京新厂是现代在中国的第三家工厂，该厂拥有30万辆的年产能，且计划明年提升到45万辆。

现代考虑在中国设立第四家工厂，力争2015-2016年维持中国市场份额在10%左右，届时中国汽车市场的规模预计会增至2,000万辆。

但新厂何时设立尚未宣布，消息人士早前表示，现代集团主席郑梦九对于大举扩张产能保持谨慎态度。

现代1-11月在美国的销量仅增长2%，今年销售目标落空已成定局，为近年来的首次。

现代押注其新款的Genesis和索纳塔(Sonata)轿车明年将使销量提升10%，不过分析师说，产能局限和竞争加剧会给销售带来压力。

11月时现代汽车承认夸大了北美逾100万辆汽车的燃油经济性，令该品牌口碑在美国市场遭到打击。

“汇率环境发生了剧烈变化，竞争也变得白热化，”IM Investment & Securities分析师RyuYen-wha说。

“我认为下一代Genesis和索纳塔车型不会取得之前的成就，因为设计和动力系统都缺乏新意。”他说。

现代和起亚是11月唯一出现国内销量下滑的大型韩国汽车制造商。两家公司竭力对抗较小的同业对手和进口汽车的冲击。

现代和起亚汽车公布，11月韩国国内汽车销量较上年同期均大幅减少12%。起亚汽车的海外销量则上升2%。(完)

(编译/审校 王洋/王翔琼/隋芬/洪曦/徐文焰)

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