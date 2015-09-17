专访：韩国国家退休基金将增加在中国的投资--董事长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透新加坡9月17日 - 韩国国家退休基金(NPS)的董事长和执行长周四表示，NPS正在考虑增加在中国的投资，因其认为近期中国经济的放缓是暂时的。NPS是全球第三大养老基金。
“中国的长期前景良好。中国领导人和人民能够很好地处理(当前问题)，”Choi Kwang对路透表示。NPS管理着4,260亿美元的资产。
“长期而言我们将增加仓位。”
这表明一些长期投资者仍然对中国经济感到乐观，即便是中国股市近期大跌且经济放缓。
Choi表示，目前除了通过QFII的一些股票投资之外，NPS对中国的敞口很少。
Choi还表示，NPS考虑投资于东南亚国家的房地产和基础设施资产。
“基本上在东南亚，我们没有选择，只能考虑另类投资，而不是股票和债券，”他说，指的是该基金将投资于房地产和基础设施。
东南亚股市受到流动性不足的困扰，而且投资级别的债券也不多。
NPS计划到2020年将其海外资产占管理总资产的比例提升到30%左右。截至6月，NPS的海外资产占总管理资产的比例为22.5%。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
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