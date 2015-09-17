专访：韩国国家退休基金将增加在中国的投资--董事长

路透新加坡9月17日 - 韩国国家退休基金(NPS)的董事长和执行长周四表示，NPS正在考虑增加在中国的投资，因其认为近期中国经济的放缓是暂时的。NPS是全球第三大养老基金。

“中国的长期前景良好。中国领导人和人民能够很好地处理(当前问题)，”Choi Kwang对路透表示。NPS管理着4,260亿美元的资产。

“长期而言我们将增加仓位。”

这表明一些长期投资者仍然对中国经济感到乐观，即便是中国股市近期大跌且经济放缓。

Choi表示，目前除了通过QFII的一些股票投资之外，NPS对中国的敞口很少。

Choi还表示，NPS考虑投资于东南亚国家的房地产和基础设施资产。

“基本上在东南亚，我们没有选择，只能考虑另类投资，而不是股票和债券，”他说，指的是该基金将投资于房地产和基础设施。

东南亚股市受到流动性不足的困扰，而且投资级别的债券也不多。

NPS计划到2020年将其海外资产占管理总资产的比例提升到30%左右。截至6月，NPS的海外资产占总管理资产的比例为22.5%。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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