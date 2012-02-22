韩国SK集团与中石化将合建丁二醇生产企业

路透首尔2月22日电---韩国SK集团周三称,其已同意与中国石化(0386.HK)(600028.SS)在中国合建一家规模37亿元人民币(5.88亿美元)的企业,生产人造纤维的关键制造原料丁二醇.

SK集团和中石化将各持有合资公司一半股权.SK称,投资将由其旗下未上市公司SK Global Chemical牵头进行.该集团的关键子公司中包括专注于能源领域的SK Innovation(096770.KS).

这是SK与中石化在中国的第三个合资石化项目,其中包括年产80万吨的乙烯项目.

中石化目前正牵头推行一项70亿元人民币的下游石化项目,BP(BP.L)亦有参与,上述丁二醇项目即是该项目的一部分.根据SK,该项目於2014年末或2015年初建成後,预计每年税前利润至少将达20亿元人民币.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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