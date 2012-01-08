中韩峰会将聚焦朝鲜问题

路透首尔1月8日电(记者 Jeremy Laurence)---韩国总统李明博本周将呼吁中国利用其影响力，迫使朝鲜在其权力过渡时期保持克制。

韩国总统办公室在声明中表示，李明博将在北京与中国国家主席胡锦涛进行会晤，"讨论两国发展战略合作夥伴关系和维护朝鲜半岛和平稳定合作措施的途径。"

李明博从周一开始对中国进行为期三天的国事访问，这也是他就任韩国总统四年来第二次访问中国。

韩国方面表示，该国今年首要的外交政策目标就是维护半岛的稳定，因金正日去世後朝鲜进入金氏家族第三代领导人统治时期。

人们对於金正恩的一切知之甚少。

作为强化金正恩权力的一部分，朝鲜国家电视台周日播放了一段纪录片，其中记录了金正恩与其父金正日在2009年观看远程导弹发射的录像。片中还有金正恩驾驶坦克的影像。

这部50分钟的纪录片未提供有关金正恩的更新个人情况及其个人思想。

分析人士表示，金正恩可能下令进行"挑衅"，发动诸如小规模军事打击或核试验、导弹试验，以凸显其强硬军事形象。

过去一周，朝鲜还加大了对韩国的口头敌意攻击。

韩国和美国均敦促中国出面，说服朝鲜新一代领导人不要发起任何敌意行动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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