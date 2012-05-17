韩国考虑限制对伊朗出口--消息人士

路透首尔5月17日电---据两名消息人士透露,韩国正考虑削减对伊朗的钢铁、汽车和电子产品出口,以降低付款违约的风险,因西方对伊朗的制裁限制了该国的石油出口收入.

其中的一名消息人士称,受到政府出口配额限制影响的产品,料将包括三星电子(005930.KS)的手机和现代汽车(005380.KS)的汽车.

由於事涉敏感,消息人士不愿具名.两位消息人士因为与负责处理伊朗贸易的政府机构来往,而直接得知可能实施限制的消息.

韩国知识经济部否认有出口限制计划.

一位消息人士表示,韩国三个政府部门:知识经济部、企划财政部和外交部讨论了可能的出口限制措施.

"原本应当在5月末生效,但现在被搁置.出台时间可能会在下半年,"该消息人士称.他并不知道为何限制计划未在5月生效.(完)

--编译 李春喜/王洋;审校 沈以文

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