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时事要闻 | 2014年 5月 14日 星期三 07:14 BJT

韩国一铜工厂维护时发生爆炸--当地媒体

路透首尔5月13日 - 据韩国当地媒体周二报导，LS-Nikko铜工厂进行维护时发生爆炸，八名工人受伤。

据汤森路透数据，该工厂年产能为43万吨。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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