韩国法院称韩进海运重建计划缺乏现实上的可行性--韩联社

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔9月21日 - 韩国联合通讯社周三报道，负责监督接管韩进海运(117930.KS)的韩国法院表示，如果优先债务超过1万亿(兆)韩元(8.96亿美元)，则重建计划从现实角度来说是不可能的。
韩进海运上个月底向韩国法院申请法院接管，必须在12月提出一份重建计划。
由于截至6月底时，韩进海运债务高达约6万亿韩元(53.3亿美元)，且韩国政府无意出手救援，外界对于韩进海运继续存活的预期甚低。
韩联社引述首尔中央地方法院称，优先债务是指涉及公共利益的受偿权，将优先偿付给债权人，这类债务包括船货货主的损失，以及积欠的租船费用。
报道称，韩进海运8月31日由法院接管后所产生的积欠租船费用，已超过400亿韩元，至于船货货主的损失索赔，等到船货超过原定交付日期三至四周后，预计索赔要求将开始大量涌现。
尚未能取得法院官员评论。
到9月初时，韩进旗下船队共有141艘船，包括97艘集装箱船，其中60艘为租用，37艘为韩进自有。
报道更加巩固了外界对韩进海运将步入清算的看法，刊出后韩进海运股价暴跌逾20%。
竞争对手现代商船(011200.KS)股价飙涨16%，至近两周高位。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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