韩国法院称韩进海运重建计划缺乏现实上的可行性--韩联社

路透首尔9月21日 - 韩国联合通讯社周三报道，负责监督接管韩进海运(117930.KS)的韩国法院表示，如果优先债务超过1万亿(兆)韩元(8.96亿美元)，则重建计划从现实角度来说是不可能的。

韩进海运上个月底向韩国法院申请法院接管，必须在12月提出一份重建计划。

由于截至6月底时，韩进海运债务高达约6万亿韩元(53.3亿美元)，且韩国政府无意出手救援，外界对于韩进海运继续存活的预期甚低。

韩联社引述首尔中央地方法院称，优先债务是指涉及公共利益的受偿权，将优先偿付给债权人，这类债务包括船货货主的损失，以及积欠的租船费用。

报道称，韩进海运8月31日由法院接管后所产生的积欠租船费用，已超过400亿韩元，至于船货货主的损失索赔，等到船货超过原定交付日期三至四周后，预计索赔要求将开始大量涌现。

尚未能取得法院官员评论。

到9月初时，韩进旗下船队共有141艘船，包括97艘集装箱船，其中60艘为租用，37艘为韩进自有。

报道更加巩固了外界对韩进海运将步入清算的看法，刊出后韩进海运股价暴跌逾20%。

竞争对手现代商船(011200.KS)股价飙涨16%，至近两周高位。(完)