朝鲜承诺将打击为恐怖主义提供资金和洗钱活动

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透首尔1月16日 - 朝鲜周五称，将致力于打击洗钱和为恐怖主义提供资金；两周前美国对朝鲜加大制裁。
官员们称，几十年来朝鲜一直被指控通过违禁药物、军火交易和伪造100美元钞票等财务欺诈方式赚钱，并且越来越擅长隐藏资金的踪迹。
尽管对朝鲜实体和船只的突击检查发现了违禁麻醉药和伪造的钞票，朝鲜政府仍否认参与犯罪行为获得外汇。
官方媒体朝中社称，朝鲜近期向经济合作与发展组织下属的一个机构写信，表达其执行打击洗钱和为恐怖主义提供资金原则的决心。
“这是朝鲜政府政治意愿的表达，朝鲜的立场一直是支持加强反洗钱和对抗为恐怖主义提供资金一事的国际合作，”朝中社称。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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