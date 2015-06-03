韩国试射弹道导弹 可覆盖朝鲜全境

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔6月3日 - 韩国总统办公室称，韩国周三试射了一枚能打击朝鲜全境的弹道导弹，该导弹是根据韩美新的协议研发的。
韩国总统办公室指出，朴槿惠罕见地前往西海岸一个导弹基地观看导弹发射，该导弹是韩国对抗朝鲜核威胁和导弹威胁的一个重要部分。
“试射彰显了（韩国）弹道导弹能力提升，若发生武装入侵或挑衅，该导弹能迅速、准确地打击朝鲜境内的所有地方，”青瓦台在声明中称。
2012年，韩美修订导弹方针，允许韩国导弹的射程增加一倍以上，以解决其相对朝鲜导弹能力的劣势。这是首个根据新协议研发的导弹。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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