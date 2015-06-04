韩国试射弹道导弹，可覆盖朝鲜全境

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月3日 - 韩国总统办公室称，韩国周三试射了一枚能打击朝鲜全境的弹道导弹，该导弹是根据韩美新的协议研发的。
韩国总统办公室指出，朴槿惠罕见地前往西海岸一个导弹基地观看导弹发射，该导弹是韩国对抗朝鲜核威胁和导弹威胁的一个重要部分。
“试射彰显了(韩国)弹道导弹能力提升，若发生武装入侵或挑衅，该导弹能迅速、准确地打击朝鲜境内的所有地方，”青瓦台在声明中称。
2012年，韩美修订导弹方针，允许韩国导弹的射程增加一倍以上，以解决其相对朝鲜导弹能力的劣势。这是首个根据新协议研发的导弹。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。