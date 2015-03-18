韩国在部署防空系统上在中美之间谨慎行事

路透首尔3月17日（记者 Jack Kim） - 美国可能要在韩国部署防空系统，以抵御朝鲜的导弹威胁，这让韩国头痛，因为韩国试图在美国和中国之间谨慎行事。

美国军事官员从去年6月就在说，随着朝鲜导弹力量的提升，需要在韩国部署末段高空区域防御系统（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD），但美国没有提出正式建议。

中国最初对这样的部署没说什么，但随后已经开始表达反对，令韩国一些议员对中韩关系表示担忧。其他议员们则表示，在韩国部署THAAD将加强韩国与美国的安全合作。

THAAD用于拦截高空弹道导弹，其雷达可追踪到2,000公里外的物体，这样的距离会覆盖中国大陆很多地方。

“美韩关系与中韩关系很微妙，”韩国政府一名了解情况的官员匿名说道。“我们知道中国的担忧。”

由于韩国媒体大肆报导这个问题，韩国政府强调目前为止没有与美国讨论部署THAAD。

“政府的态度是‘三个没有’，”青瓦台发言人Min Kyung-wook上周在记者会上说道。“没有提出请求，因此没有进行磋商，也没有决定。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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