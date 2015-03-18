韩国在部署防空系统问题上在中美之间谨慎行事

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月17日（记者 Jack Kim） - 美国可能要在韩国部署防空系统，以抵御朝鲜的导弹威胁，这让韩国头痛，因为韩国试图在美国和中国之间谨慎行事。
美国军事官员从去年6月就在说，随着朝鲜导弹力量的提升，需要在韩国部署末段高空区域防御系统（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD），但美国没有提出正式建议。
中国最初对这样的部署没说什么，但随后已经开始表达反对，令韩国一些议员对中韩关系表示担忧。其他议员们则表示，在韩国部署THAAD将加强韩国与美国的安全合作。
THAAD用于拦截高空弹道导弹，其雷达可追踪到2,000公里外的物体，这样的距离会覆盖中国大陆很多地方。
“美韩关系与中韩关系很微妙，”韩国政府一名了解情况的官员匿名说道。“我们知道中国的担忧。”
由于韩国媒体大肆报道这个问题，韩国政府强调目前为止没有与美国讨论部署THAAD。
“政府的态度是‘三个没有’，”青瓦台发言人Min Kyung-wook上周在记者会上说道。“没有提出请求，因此没有进行磋商，也没有决定。”（完）
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(