韩国一艘渔船翻沉 至少十人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月6日 - 韩国海洋警察庁一名官员和媒体周日报导称，一艘韩国渔船翻沉，导致至少十人死亡，八人失踪。

济州岛一名海洋警察厅官员在电话中称，这艘渔船周六晚间失去无线电联系，今早被发现翻沉。

该官员称，已在Chuja岛附近水域打捞到十具尸体。Chuja岛位于韩国南部海岸线和济州岛之间。

该官员还称，另有三人被从水中救起，已由飞机运送到医院救治，预计能够活下来。

“包括船长在内的六人没穿救生衣抓着船，”一名幸存者在接受韩联社采访时说道。“失去力气的人一个接一个被冲走。”

报导援引另外一名幸存者称，船翻时约有另外五个人未能逃离。但上述官员表示，他们搜救幸存者时没发现有人被困船内。

韩国海岸警卫队发言人称，估计船上有21人左右。

另一海岸警卫队官员指出，船上大多数人是去Chuja岛钓鱼的，该岛是受欢迎的钓鱼区域。一些人来自釜山的一个网上钓鱼俱乐部。

韩国总统朴槿惠的办公室在声明中称，总统要求搜救人员尽全力搜索失踪者。（完）