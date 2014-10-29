朴槿惠警告韩国经济可能陷入长期低迷

二十一世纪福克斯与黑石进行磋商 准备收购Tribune Media
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co 。
路透首尔10月29日 - 韩国总统朴槿惠周三表示，韩国经济虽然出现一些好转迹象，但仍处在危机中，并警告该国经济可能陷入长期低迷。
电视转播朴槿惠在国会就明年预算案发表的讲话称，低增长、低通胀以及日圆JPY=疲软是韩国经济和企业面临的三大风险。
韩国政府已向议会递交明年的预算案待审批，其中包括财政支出较今年增加5.7%，至376.0万亿(兆)韩元(3,593.6亿美元)的计划。
韩国财政年度始于1月1日，议会将在12月2日之前最终批复预算案，不过以前经常错过这一截止日期。
韩国企划财政部长官崔炅焕曾就日益上升的通缩风险发出警告，并承诺在朴槿惠总统任期剩余的三年内维持宽松的财政政策。(完)
(编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co 。
路透4月28日 - 周五公布的路透调查显示，受访的欧元区货币市场交易商绝大多数都认为，欧洲央行下一步动作将是收紧货币政策。
路透4月28日 - 路透调查显示，美国基金经理4月增持股票，因全球经济终于全面复苏带来了乐观情绪，但由于大量风险依旧存在，他们还青睐债券。