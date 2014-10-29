朴槿惠警告韩国经济可能陷入长期低迷

路透首尔10月29日 - 韩国总统朴槿惠周三表示，韩国经济虽然出现一些好转迹象，但仍处在危机中，并警告该国经济可能陷入长期低迷。

电视转播朴槿惠在国会就明年预算案发表的讲话称，低增长、低通胀以及日圆JPY=疲软是韩国经济和企业面临的三大风险。

韩国政府已向议会递交明年的预算案待审批，其中包括财政支出较今年增加5.7%，至376.0万亿(兆)韩元(3,593.6亿美元)的计划。

韩国财政年度始于1月1日，议会将在12月2日之前最终批复预算案，不过以前经常错过这一截止日期。

韩国企划财政部长官崔炅焕曾就日益上升的通缩风险发出警告，并承诺在朴槿惠总统任期剩余的三年内维持宽松的财政政策。(完)

(编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)

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