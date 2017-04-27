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国际财经 | 2017年 4月 27日 星期四 09:56 BJT

韩国官员称经济显现复苏迹象 但仍有诸多不确定性

路透首尔4月27日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四表示，韩国经济正显现复苏迹象，出口稳步增长，同时消费者和投资者信心也在改善。

然而他表示，经济仍面临诸多不确定性，如以美国为首的保护主义行动，以及源自朝鲜的地缘政治风险。

“现在判断国内外经济是否已摆脱长期迟滞局面并进入扩张性的正面循环，还为时尚早，”柳一镐在首尔一场会议的开场白说。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

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