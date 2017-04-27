韩国官员称经济显现复苏迹象 但仍有诸多不确定性

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透首尔4月27日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周四表示，韩国经济正显现复苏迹象，出口稳步增长，同时消费者和投资者信心也在改善。
然而他表示，经济仍面临诸多不确定性，如以美国为首的保护主义行动，以及源自朝鲜的地缘政治风险。
“现在判断国内外经济是否已摆脱长期迟滞局面并进入扩张性的正面循环，还为时尚早，”柳一镐在首尔一场会议的开场白说。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。