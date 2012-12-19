韩国大选开始投票 聚焦经济及就业

2012年12月19日，在韩国首都首尔以南约190公里的论山，选民在投票站进行总统大选投票。 REUTERS/Lee Jae-Won

* 保守派朴槿惠力争成为韩国首位女总统

* 民调显示朴槿惠与文在寅支持度不相上下

* 0900GMT投票截止后将有出口民调

* 选民最重要的考量是经济,而不是朝鲜因素

路透首尔12月19日 - 韩国周三展开总统大选投票,前军事独裁者朴正熙的女儿朴槿惠,以及曾经被她父亲关进监牢的政治犯文在寅将有一番激战.韩国此次大选中,候选人面对的是朝鲜不时展现的敌意,以及成长放慢的国内经济.

上周选前最后公布的民调中,保守派候选人朴槿惠微幅领先.如果她胜选,将成为韩国首位女总统.

现年60岁的朴槿惠表示要与朝鲜对话，但同时对朝鲜核子及飞弹计划持强硬立场.朝鲜上周发射火箭,引发外界更加担心其在发展长程飞弹.

中左派候选人文在寅曾是一位人权律师,他的竞选承诺是无条件援助朝鲜,并重新恢复两韩更紧密交流的政策.

**冰冻天气**

符合条件的选民人数超过了4,000万.

大选自2100GMT开始,于0900GMT结束,届时三家网络电视台将宣布联合进行的投票后出口民调的结果.

大选开始后的一个小时,有逾110多万选民无惧冰冻天气而去投票,略高于五年前大选开始后一个小时的水平.

韩国首都首尔周三早间天气寒冷,气温仅有零下10摄氏度,整日气温料将继续保持在冰点以下,而这可能会影响投票人数,原本预期会很多.

大多数分析师预计,目前领先的两位总统候选人基本势均力敌,部分民调显示双方差距仅有0.5个百分点,文在寅的支持率后来直追朴槿惠.

尽管朴槿惠竞选总统引发争议,朝鲜积极研发核武器也成为韩国的大患,但大选主要关注的问题仍是经济.

虽然韩国经济看起来是成功的,而且是三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)等许多世界级大公司的母国,但韩国社会的不公平程度却在持续扩大.

朴槿惠在她提出的"经济民主化"概念下承诺更多社会福利,但没有给出细节.她所在党派表示不会支出更多资金来提振经济.

文在寅则提出180亿美元的就业方案,提高产假工资并对超级富豪征税.他还誓言废除有争议的韩美自由贸易协定.

根据SBS广播上周的调查显示,把朝鲜问题视作主要问题的选民仅占4.7%,而韩国国民对朴槿惠的父亲朴正熙长达18年的独裁统治存在争议,并会影响到许多选民的决定.(完)

(编译 石冠兰; 审校 张荻)

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