日本驻韩国首尔大使馆遇袭 一名中国男子被捕

路透首尔1月8日电---韩国警方称，周日逮捕了一名中国男子，因其对日本驻首尔大使馆发动炸弹袭击。报导称，该男子表示其祖母在二战期间被迫成为日军慰安妇。

首尔一名警方官员称，该男子姓刘，现年37岁，周日上午向日本驻首尔大使馆投掷了四枚汽油弹，使馆外墙受损。

本次事件没有伤亡报导。

韩国警方正在对这名刘姓男子进行审问，查明他发动袭击的原因。该男子来自中国广州，上月底由日本持旅游签证进入韩国。

韩国联合通讯社报导，该男子告诉调查人员，其祖母曾被迫充当日军慰安妇，他发动袭击的目的是抗议日本的战争罪行。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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