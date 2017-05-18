切断韩国家族企业集团交叉持股非当务之急--KFTC主席被提名人

路透首尔5月18日 - 韩国公平交易委员会(KFTC)主席被提名人金相九周四称，切断集团内关联企业之间交叉持股问题“并非当务之急”，乐天集团等大型企业在解决该问题方面已取得进展。

金相九因积极参与针对韩国家族企业集团的股东维权活动，而被称为“财阀狙击手”。韩国总统文在寅周三提名他担任KFTC主席。

韩国的家族企业集团包括三星集团、现代汽车集团，和SK集团等。

金相九称，截至目前，七家企业集团有90个交叉持股关系；而在五年前，14家企业集团有约98,000个交叉持股关系。

“财阀改革绝不是消灭或解散财阀，而是帮助和引导他们通过规则成为韩国经济的重要资产，”他在记者会上说。

他还说，KFTC将与韩国国会讨论可能修改控股公司相关规则，但他并未详述。(完)