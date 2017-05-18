切断韩国家族企业集团交叉持股非当务之急--KFTC主席被提名人

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透首尔5月18日 - 韩国公平交易委员会(KFTC)主席被提名人金相九周四称，切断集团内关联企业之间交叉持股问题“并非当务之急”，乐天集团等大型企业在解决该问题方面已取得进展。
金相九因积极参与针对韩国家族企业集团的股东维权活动，而被称为“财阀狙击手”。韩国总统文在寅周三提名他担任KFTC主席。
韩国的家族企业集团包括三星集团、现代汽车集团，和SK集团等。
金相九称，截至目前，七家企业集团有90个交叉持股关系；而在五年前，14家企业集团有约98,000个交叉持股关系。
“财阀改革绝不是消灭或解散财阀，而是帮助和引导他们通过规则成为韩国经济的重要资产，”他在记者会上说。
他还说，KFTC将与韩国国会讨论可能修改控股公司相关规则，但他并未详述。(完)
(编译 汪红英；审校 龚芳)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。