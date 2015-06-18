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国际财经 | 2015年 6月 18日 星期四 09:50 BJT

美联储升息将对韩国经济产生复杂影响--韩国政府

路透首尔6月18日 - 韩国企划财政部周四发表声明称，美国联邦储备委员会(/FED)酝酿中的升息对于韩国经济的影响可能有好有坏。

“例如，如果美国升息，可能导致一些外资流出，但美国经济改善则可能通过各种渠道有助于韩国经济成长，比如出口，”该部表示。

韩国决策者召开会议讨论本周美联储会议的影响，并在会后发表上述声明。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)

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