韩国“岁月号”幸存船员辩称救援是海岸警卫队的责任

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透韩国光州6月17日（记者 Ju-min Park） - 韩国沉船事件中幸存船员的律师周二称，救援乘客是海岸警卫队的责任，不是船员的责任。
15名幸存船员被控杀人罪和渎职罪等，他们的律师表示，海岸警卫队救援人员抵达该客轮后，船员的任务就完成了。
“船员们认为，发出求救信号后，海岸警卫队抵达，他们拥有专业技能和设备，应该完全有能力进行救援，”律师Im Ju-young在第二天的庭审中说道。
“岁月”号客轮4月16日沉没，船上共有476名乘客和船员，只有172人获救，其他人估计都溺水身亡。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
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