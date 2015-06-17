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国际财经 | 2015年 6月 17日 星期三 09:21 BJT

韩国金融监管部门称将寻求国内股市加入MSCI明晟发达市场指数

路透首尔6月17日 - 韩国金融监管部门周三称，将想办法让国内股市加入MSCI明晟发达市场指数。

韩国金融服务委员会表示，尽管韩国股市已很成熟，但尚未加入该指数导致其被低估。

声明没有提供时间或细节。(完)

(编译 王颖；审校　戴素萍)

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