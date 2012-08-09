韩国金融监督管理局计划对渣打和汇丰展开抽查

亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
路透首尔8月9日电---韩国金融监督管理局(FSS)本月将对渣打银行(STAN.L)和汇丰控股(HSBA.L)的韩国当地业务展开抽查,因两家银行在其他国家受到洗钱指控.
韩国金融监督管理局周四声明称,在渣打与汇控遭美国和墨西哥指控後,将在韩国国内对渣打和汇控进行抽查.金融监督管理局并未具体说明何时抽查,不过一位官员对路透表示,相关工作有可能在本月稍晚进行.
韩国金融监督管理局表示,汇丰的墨西哥分支上月遭罚款,因未具报疑似与毒品交易有关的资金交易,而汇丰的美国分支据称亦遭遇洗钱调查.韩国金融监督管理局并指出,渣打纽约分行因涉及违反制裁伊朗的规定而遭到调查.
韩国金融监督管理局不愿具名的官员说,当局可能在本月底展开抽查,在这之前将先检视文件,评估两家银行的韩国分支是否涉及类似活动.
"调查的重点将是这些银行是否(向监管当局)报告任何可疑的交易,包括与遭金融制裁国家的交易;以及是否有尽到检查客户(身分)的责任,"韩国金融监督管理局声明稿称.
渣打银行发言人称,该行在韩国的分支并未涉及遭指控的活动.汇丰韩国分支发言人Chung Chi-hyang说,将适时提供所有FSS要求的资讯,并全力配合调查.(完)
--编译 洪曦/李婷仪;审校 蔡美珍
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