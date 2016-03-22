韩国当局证实首例寨卡病毒感染病例

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透首尔3月22日 - 韩国疾病控制中心表示，韩国周二通报证实首例寨卡病毒感染病例，患者为现年43岁的男性，曾赴巴西旅游。
世界卫生组织(WHO)于2月1日宣称寨卡病毒爆发，成为全球性的公共卫生紧急事件，并指称感染寨卡病毒的孕妇与生下患有小头症胎儿之间可能很有关连。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。