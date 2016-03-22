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时事要闻 | 2016年 3月 22日 星期二 08:51 BJT

韩国当局证实首例寨卡病毒感染病例

路透首尔3月22日 - 韩国疾病控制中心表示，韩国周二通报证实首例寨卡病毒感染病例，患者为现年43岁的男性，曾赴巴西旅游。

世界卫生组织(WHO)于2月1日宣称寨卡病毒爆发，成为全球性的公共卫生紧急事件，并指称感染寨卡病毒的孕妇与生下患有小头症胎儿之间可能很有关连。(完)

(编译 戴素萍 审校 龚芳)

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