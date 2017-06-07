韩国企划财政部长官被提名人称财政、货币政策应互为补充

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月7日 - 韩国企划财政部长官被提名人金东兖周三表示，货币政策和财政政策应该互为补充。
在被一位国会议员问及财政政策是否应该继续扩张时，金东兖重申他认为财政支出应该扮演积极的角色。
“货币政策和财政政策应该互为补充，”他在韩国国会的一次听证会上表示，“财政形势不算坏，像国际机构认为的那样，财政政策需要积极。”
目前韩国央行的指标利率在纪录低点1.25%，但在美国收紧货币政策的背景下，面临调升的压力。
周一韩国政府宣布了11.2万亿韩元(100亿美元)的财政刺激方案，将增加社会福利补贴，同时采取措施践行文在寅在竞选时做出的创造81万个公共部门就业岗位的承诺。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。