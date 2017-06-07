韩国企划财政部长官被提名人称财政、货币政策应互为补充

路透首尔6月7日 - 韩国企划财政部长官被提名人金东兖周三表示，货币政策和财政政策应该互为补充。

在被一位国会议员问及财政政策是否应该继续扩张时，金东兖重申他认为财政支出应该扮演积极的角色。

“货币政策和财政政策应该互为补充，”他在韩国国会的一次听证会上表示，“财政形势不算坏，像国际机构认为的那样，财政政策需要积极。”

目前韩国央行的指标利率在纪录低点1.25%，但在美国收紧货币政策的背景下，面临调升的压力。

周一韩国政府宣布了11.2万亿韩元(100亿美元)的财政刺激方案，将增加社会福利补贴，同时采取措施践行文在寅在竞选时做出的创造81万个公共部门就业岗位的承诺。(完)