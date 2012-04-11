大韩航空客机因炸弹威胁迫降加拿大

路透4月10日电---加拿大媒体周二报导称，大韩航空洛杉矶办事处接到炸弹威胁电话後，该航空公司一架客机在加拿大一军事基地紧急降落。

CBC称，大韩航空72航班从温哥华起飞後不久改道，在温哥华岛的Comox基地安全降落。

大韩航空网站称，该航班原定飞往首尔。

CBC引述区域搜救协调中心的说法称，这架客机在美国战机的护送下飞往Comex基地。

据《环球邮报》称，这架波音777型客机上有149名乘客。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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