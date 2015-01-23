韩国第四季GDP成长率追平六年低点 央行或再次降息

独家：IEA将检讨全球石油需求展望 因应中国与印度汽车新政策
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透首尔1月23日 - 韩国2014年第四季经济成长速度大幅放缓，降至六年低点，因建筑支出以近20年来最大幅度下挫。这令该国央行承受更多再次降息压力。
韩国央行周五公布的初值显示，2014年10-12月国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季增长0.4%，不到第三季成长0.9%的一半，齐平六年低点。
分析师称，韩国及全球经济前景继续面临不确定性，意味着韩国央行将很快被迫再次降息，以振兴经济复苏。
欧洲央行(ECB)周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。
未来资产证券分析师PARK HEE-CHAN称，“我们预期3月至5月间将会降息一次，我们原先预期是在1月或2月降息。”
第四季GDP较上季成长率符合路透访问16位分析师的预估中值。
第四季经季节调整的建筑投资较前季大减9.2%，为1998年初以来最差表现，因税收疲弱促使政府减少建筑项目投资。
第四季经济较上年成长2.7%，低于路透调查预估的增长2.8%，亦低于第三季的3.2%增幅。
韩国央行上周表示，受到能源成本下滑及强劲就业的支撑，今年经济成长可望加速。
韩国央行总裁李柱烈周四称，“尽管经济成长率预估已降至3.4%，但这并不暗示我们对经济持悲观看法。”
债市利率目前显示投资人仍预计短期内降息的机率很高，一年期韩国公债收益率仍低于指标七日基本利率。
分析师说，由于韩国对诸多主要市场的出口表现仍然疲弱，韩国央行可能进一步下修成长预估，从而不得不再次降息。
韩国自2013年5月展开这波降息循环以来，政策利率已调降过三次。最近一次是在去年10月把利率降至2.0%的记录低点。央行下一次举行政策会议的时间是在2月17日。(完)
(编译 于春红/李婷仪 审校 张涛/龚芳)
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