韩国第四季GDP成长率追平六年低点 央行或再次降息

路透首尔1月23日 - 韩国2014年第四季经济成长速度大幅放缓，降至六年低点，因建筑支出以近20年来最大幅度下挫。这令该国央行承受更多再次降息压力。

韩国央行周五公布的初值显示，2014年10-12月国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季增长0.4%，不到第三季成长0.9%的一半，齐平六年低点。

分析师称，韩国及全球经济前景继续面临不确定性，意味着韩国央行将很快被迫再次降息，以振兴经济复苏。

欧洲央行(ECB)周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

未来资产证券分析师PARK HEE-CHAN称，“我们预期3月至5月间将会降息一次，我们原先预期是在1月或2月降息。”

第四季GDP较上季成长率符合路透访问16位分析师的预估中值。

第四季经季节调整的建筑投资较前季大减9.2%，为1998年初以来最差表现，因税收疲弱促使政府减少建筑项目投资。

第四季经济较上年成长2.7%，低于路透调查预估的增长2.8%，亦低于第三季的3.2%增幅。

韩国央行上周表示，受到能源成本下滑及强劲就业的支撑，今年经济成长可望加速。

韩国央行总裁李柱烈周四称，“尽管经济成长率预估已降至3.4%，但这并不暗示我们对经济持悲观看法。”

债市利率目前显示投资人仍预计短期内降息的机率很高，一年期韩国公债收益率仍低于指标七日基本利率。

分析师说，由于韩国对诸多主要市场的出口表现仍然疲弱，韩国央行可能进一步下修成长预估，从而不得不再次降息。

韩国自2013年5月展开这波降息循环以来，政策利率已调降过三次。最近一次是在去年10月把利率降至2.0%的记录低点。央行下一次举行政策会议的时间是在2月17日。(完)

(编译 于春红/李婷仪 审校 张涛/龚芳)

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