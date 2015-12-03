韩国第三季GDP修正后较前季成长1.3% 同比增幅为2.7%

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔12月3日 - 韩国央行周四公布的修正值数据显示，第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季成长1.3%，前值为增长1.2%。
央行数据显示，7-9月经济较上年同期成长2.7%，也高于10月23日公布的初值增长2.6%。
韩国第三季经济增长季率为2010年6月当季以来最快，相当于前季增幅0.3%的四倍多。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。