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国际财经 | 2015年 12月 3日 星期四 08:34 BJT

韩国第三季GDP修正后较前季成长1.3% 同比增幅为2.7%

路透首尔12月3日 - 韩国央行周四公布的修正值数据显示，第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季成长1.3%，前值为增长1.2%。

央行数据显示，7-9月经济较上年同期成长2.7%，也高于10月23日公布的初值增长2.6%。

韩国第三季经济增长季率为2010年6月当季以来最快，相当于前季增幅0.3%的四倍多。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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