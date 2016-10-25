韩国官员称三星停售NOTE7手机将韩国第三季GDP拉低0.1-0.2个百分点

路透首尔10月25日 - 韩国企划财政部的一位官员周二向路透表示，三星电子(005930.KS)决定停售盖乐世(Galaxy)Note7智能手机，可能将韩国第三季国内生产总值(GDP)较前季增幅拉低0.1-0.2个百分点。

就在该官员发表上述言论的几个小时前，韩国央行估算，GDP在7-9月较前季增长0.7%，较第二季0.8%的增幅略微放缓，但好于第一季的增长0.5%。由于未获授权就此问题对媒体发言，这位官员拒绝透露姓名。(完)