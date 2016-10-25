韩国官员称三星停售NOTE7手机将韩国第三季GDP拉低0.1-0.2个百分点

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔10月25日 - 韩国企划财政部的一位官员周二向路透表示，三星电子(005930.KS)决定停售盖乐世(Galaxy)Note7智能手机，可能将韩国第三季国内生产总值(GDP)较前季增幅拉低0.1-0.2个百分点。
就在该官员发表上述言论的几个小时前，韩国央行估算，GDP在7-9月较前季增长0.7%，较第二季0.8%的增幅略微放缓，但好于第一季的增长0.5%。由于未获授权就此问题对媒体发言，这位官员拒绝透露姓名。(完)
(编译 汪红英；审校 李春喜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。