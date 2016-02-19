焦点：韩元走贬促使海外投资者撤出韩债 转向东南亚寻求收益

2015年12月15日在首尔拍摄的韩元和美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透新加坡2月19日 - 自2016年初以来，海外投资者削减对韩国国内债券的曝险，同时增持东南亚国家债券，因韩元贬值促使投资者到其它市场寻找收益机会。

根据韩国金融监督管理局(FSS)的数据，海外投资者对韩国债券持仓减少6.3万亿韩元（51.1亿美元），净卖出3.1万亿韩元。而在去年，外资净买入了4,670亿韩元的韩债。

韩国国内收益率徘徊在纪录低位附近，分析师称，基于韩元走软的预期，投资者在短债到期后不会将本金继续投入，对其他债券持仓也将了结获利。年内迄今，韩元在亚洲货币中表现最差，这已侵蚀到海外投资者持有韩元计价债券的回报。

“在韩国，外资可能会觉得韩债收益偏低，尽管该国仍有可能进一步放宽政策。”Western Asset Management的分析师Desmond Fu说道。

“加之有关韩元或进一步贬值的预期，可能促使投资重新分配而流出韩国。”

韩国央行周二一如预期维持利率不变，不过多数分析师预期3月将降息。

虽然看法如此温和，但市场仍认为韩债价格过高。

韩国指标三年期公债收益率周二跌至1.431%的纪录收盘低位，低于韩国央行1.50%的七日回购利率。

韩国金融监督管理局另一份数据显示，1月份中国投资者增持韩债仅70亿韩元。而2015年和2014年时的投资规模分别达到2.7万亿韩元和2.2万亿韩元。

韩债遭遇抛售之际正值中国外汇储备下降之时。中国央行抛出外汇资产，以支撑人民币兑美元汇率并防止资本外流加剧，1月份中国外汇储备连续第三个月下降，减幅近1,000亿美元。

据直接了解情况的市场消息人士告诉路透，部分中国的基金经理缩减了韩债投资组合的存续期，自1月份以来，抛售10年期韩债的同时，买入较短期债券。

“上周五抛售10年期韩债的基金为中资基金，他们抛售10年期债，但买入三年期债，”此消息人士称，“1月份时他们抛售10年期韩债但买入五年期债。”

**转进东南亚追逐收益**

与此同时，外资今年以来增加对东南亚的持仓，利用日本与欧洲央行新一波宽松举措后的国际资金，转投向收益率较高的东南亚市场。

“这同时反映出两大因素--相对较吸引人的利差交易，以及政治-政策面的环境改善，即使整体亚币持续面临阻力，”Fu表示。

今年以来外资对印尼政府公债挹注逾32万亿(兆)卢比(23.7亿美元)。印尼目前正坐享资金流入之利，因为高收益率、低通胀以及汇率稳定等条件并存的罕见结合，为苦于寻找成长契机的全球投资者，提供了诱人的回报憧憬。

根据泰国债券市场协会，泰国债市1月共计流入340亿泰铢(9.524亿美元)。

该数据显示，外资购买的多为短期债券，因预期泰铢短线将进一步走升。(完)