韩国政府将向韩进海运提供约1000亿韩元融资--韩联社

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔9月6日 - 韩国联合通讯社周二报导，韩国政府决定向陷入困境的韩进海运(117930.KS)提供约1,000亿韩元(9,100万美元)或以上的长期低息融资。
周二稍早，韩国政府以及执政党新世界党的议员召开会议，讨论有关韩进海运破产管理的措施。
在韩联社援引政党和政府官员的消息报导融资决定后，韩进海运股价跳涨逾25%，随后回吐部分涨幅。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。