版本:
中国
国际财经 | 2016年 9月 6日 星期二 09:09 BJT

韩国政府将向韩进海运提供约1000亿韩元融资--韩联社

路透首尔9月6日 - 韩国联合通讯社周二报导，韩国政府决定向陷入困境的韩进海运(117930.KS)提供约1,000亿韩元(9,100万美元)或以上的长期低息融资。

周二稍早，韩国政府以及执政党新世界党的议员召开会议，讨论有关韩进海运破产管理的措施。

在韩联社援引政党和政府官员的消息报导融资决定后，韩进海运股价跳涨逾25%，随后回吐部分涨幅。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐