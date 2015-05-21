韩国确认该国第二例中东呼吸综合征病例 可能出现第三例

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透首尔5月21日（记者 Meeyoung Cho） - 韩国卫生部官员证实该国出现第二例中东呼吸综合征患者，这名患者在她丈夫被确诊前曾对其进行照顾。她丈夫从巴林回到韩国后被诊断患上中东呼吸综合征，成为韩国首例该病例。
韩国卫生部声明称，这名女患者病情稳定。一名与第一例确诊病人同住一间病房的76岁老人周三发高烧。
“第一例患者正在好转，第二例患者还有待观察，因为她刚刚被确诊，不过她的病情稳定，”韩国疾控中心一位官员在电话中对路透称。
专家们指出，中东呼吸综合征的死亡率为30-40%，潜伏期为2-14天。
“40%的死亡率相当高。如果被感染，多数情况下患者因呼吸衰竭需要进行人工呼吸治疗，”Severance Hospital传染科副教授Choi Jun-yong在电话中对路透表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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