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时事要闻 | 2015年 6月 1日 星期一 16:51 BJT

韩国努力控制MERS传播 拟实施严格措施

路透首尔6月1日（记者 Jack Kim） - 韩国卫生部周一宣布新增三例中东呼吸综合征（MERS）患者，过去10天里确诊患者数量达到了18例。

韩国当局正在考虑禁止近700名被隔离者出国。

韩国卫生部周一确认新增三例患者，但拒绝透露患者所在地。

韩国卫生当局由于未能控制中东呼吸综合征的迅速传播，周一受到了更多指责。

“我们必须找到传染率高于其他国家的原因，”韩国总统朴槿惠周一在会议上说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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