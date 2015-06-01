韩国努力控制MERS传播 拟实施严格措施

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔6月1日（记者 Jack Kim） - 韩国卫生部周一宣布新增三例中东呼吸综合征（MERS）患者，过去10天里确诊患者数量达到了18例。
韩国当局正在考虑禁止近700名被隔离者出国。
韩国卫生部周一确认新增三例患者，但拒绝透露患者所在地。
韩国卫生当局由于未能控制中东呼吸综合征的迅速传播，周一受到了更多指责。
“我们必须找到传染率高于其他国家的原因，”韩国总统朴槿惠周一在会议上说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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