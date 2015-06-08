韩国MERS确诊病例大幅增加 死亡病例达到六例

路透首尔6月8日（记者 Ju-min Park/Jack Kim） - 韩国周一宣布中东呼吸综合征（MERS）患者数量大幅增加，一名80岁的老人成为第六例死亡患者，其他亚洲国家开始采取预防性措施。

韩国当局关闭了近2,000所学校，称不到10名违反隔离制度的人被找到并被带回家。

马来西亚建议国民不要前往韩国，新加坡推迟或取消了所有前往韩国的学校活动。世界卫生组织负责人表示，她相信韩国采取适当措施后，将能够控制MERS进一步扩散。

韩国卫生部宣布新增23例MERS确诊病例，目前确诊病例总数达到87人。

据欧洲疾控中心数据，韩国目前的MERS感染人数为全球第二高，仅次于沙特。

大田广域市官员称，最新一名MERS死亡患者在医院接受肺炎治疗时被感染，他被证实是从医院另一名患者那里感染该病毒的。

来自世界卫生组织的专家组将于周二开始评估韩国对MERS作出的反应，包括病毒扩散这么快的原因，并对未来的措施提出建议。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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