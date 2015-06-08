韩国政府称已准备好采取迅速措施 抵御MERS疫情对经济的冲击

路透首尔6月8日 - 韩国政府周一表示，已准备好采取迅速措施，来抵御中东呼吸综合征(MERS)疫情对韩国经济造成的负面影响，这暗示忧心忡忡的决策者可能很快采取货币和财政刺激措施。

韩国总统朴槿惠表示，不应忽视MERS疫情对经济产生的负面影响。韩国企划财政部长官崔炅焕则承诺，将采取措施来抵消疫情对增长带来的任何冲击。

“鉴于支出和旅游业正在迅速收缩，MERS对民间消费的影响不容忽视，”朴槿惠周一在访问MERS应对总部时说。

“只有当MERS对经济的影响降到最低时，我们才可以说韩国已完全摆脱该病毒。”

她的评论呼应了今日稍早企划财政部长官崔炅焕表达的担忧。

“我担心，近期MERS的爆发可能已对本地经济带来负面影响，包括民间消费和投资人气等方面，”崔炅焕表示。

“我们将做出积极回应，缓解MERS对经济造成的影响，包括在适当的时机分配必要的预算资金。”多数MERS感染者集中的地区--京畿道响应政府立场，于周一宣布将向当地中小型企业提供841亿韩元的融资。

韩国卫生部周一宣布新增23例MERS确诊病例，目前确诊病例总数达到87人。据欧洲疾控中心数据，韩国目前的MERS感染人数为全球第二高，仅次于沙特。死亡病例达到六例。

疫情的爆发导致分析师押注韩国央行最早在本周政策检视中再度降息。一些分析师预测，韩国政府将出台价值数十亿美元的刺激举措。

不过，崔炅焕并未提高制定追加预算支撑经济的可能性。由于出口大幅下滑及国内消费放缓，韩国经济步履蹒跚。

周一稍早，韩国执政党新世界党(原名大国家党)党首金武星发出警告，中东呼吸综合征(MERS)疫情的爆发使经济陷入的低谷，可能比去年海难引发的低迷更严重。

“过去这个周末，来韩的旅游和活动都取消了，市场、剧院和餐馆空无一人，”金武星说。

“如果这种状况持续，本来处于反弹边缘的民间消费可能受到直接打击，我们面临的困难可能较去年的海难更严重。”(完)

(编译 汪红英/刘秀红/李春喜; 审校 张明钧/徐文焰/艾茂林)

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