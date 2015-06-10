韩国MERS病例又增 总统朴槿惠推迟出访美国

路透首尔6月10日（记者 Jack Kim/Christine Kim） - 韩国总统朴槿惠周三推迟出访美国，以督导中东呼吸综合征（MERS）疫情的处理；疫情又导致两人死亡，新增13个病例，病例总数达到了108例。

朴槿惠原本应于周日启程前往美国，周二与美国总统奥巴马会面。她的办公室称未来的一周将是韩国对抗MERS疫情的“重要关头”。

疫情引发公众的紧张情绪，数千人被隔离，关闭的学校数量增加至2,474所，包括22所大学。街上的很多人都戴着口罩，电影院和棒球赛的观众减少。

亚洲一些国家建议不要前往韩国，或是对入境的旅客加大检查力度，这对韩国旅游业构成冲击。

世界卫生组织周二开始与韩国合作，对病毒进行分析，并评估韩国的反应。该组织尚未建议限制旅行或贸易。

新增的两名死者都是癌症患者，死亡病例总数达到了九人。韩国卫生部称，所有死亡病例在被确诊感染MERS前都有严重的疾病。

韩国所有的感染病例都跟一名从中东旅行归国后被发现感染MERS病毒的男子有关。

韩国卫生部称，包括周三新增的13个病例在内，之后所有感染病例都与医疗机构有关。

韩国卫生部指出，目前被隔离的人数增加到了3,439人，而641人已被解除隔离。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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