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时事要闻 | 2015年 6月 12日 星期五 13:21 BJT

韩国中东呼吸综合征死亡病例增加至11例

路透首尔6月12日 - 韩国官员周五称，一名72岁的中东呼吸综合征（MERS）患者死亡，韩国MERS死亡病例增加至11例。

这名老妇在首尔南部一家医院感染MERS。韩国MERS疫情已经导致126人被感染。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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