韩国封锁两家医院 MERS疫情高峰或已过去

路透首尔6月12日（记者 Ju-min Park/Jack Kim） - 韩国官员周五称，两家治疗中东呼吸综合征（MERS）患者的医院已被封锁。

韩国已有126人感染MERS，其中11人死亡。

约三周前，一名去过中东的68岁男子被确诊为韩国首例MERS患者。确诊前他曾去过数家医疗中心治疗咳嗽和发烧症状，成为一连串感染病例的源头。

两家被封锁的医院内至少有133人，包括患者和工作人员。官员称，考虑到病毒潜伏期，这两家医院未来至少要封锁11天。

“任何病人都不能离开自己的病房，”首尔市政府一名要求匿名的官员表示，“做好防护的护士会给他们送食物。外人不得进入。”

韩国卫生当局称，韩国目前报告的感染病例中，除1例外其余均已确认源于首位MERS患者，且感染发生在医疗机构内，另一例有待证实，但可能也是这样的情况。

韩国卫生当局周五宣布新增四例MERS病例，是11天来新增病例最少的一天，人们期望最糟的阶段已过去。

此外，在家或在医疗机构被隔离的人数也首次下降，隔离者减少125人至3,680人。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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