韩国上千所学校重新开学 寻求MERS疫情后回归常态

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透韩国水原6月15日（记者 Seung Yun Oh） - 上千所因中东呼吸综合征（MERS）疫情而关闭的韩国学校周一重新开学。持续近四周的韩国MERS疫情出现减缓迹象，韩国寻求回归常态。
韩国保健福祉部周一宣布新增五例MERS病例，病例总数达到150例。新增一名MERS死亡病例，死亡病例总数达到16例。
周一至少仍有440所学校关闭，而上周五时关闭的学校数量为2,900所。
韩国总统朴槿惠周一呼吁韩国回归常态，她的支持率因政府对MERS的反应而严重下滑。
“我要求商界也继续照常开展投资、生产和管理活动，并协助确保消费者不会控制支出，”朴槿惠在高级助手会议上说道。
Realmeter的调查显示，上周朴槿惠的支持率跌至35%以下。
外界指责韩国政府在疫情爆发初期拒绝透露感染者和疑似患者所处的医院名称，助长公众担忧和困惑。
世界卫生组织周六指出了韩国早期对MERS疫情所作出反应的不足之处，并敦促韩国政府加强沟通，提升国内外对其抗击疫情努力的信心和信任。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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