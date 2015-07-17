（修正）处于MERS疫情中心的韩国医院将恢复正常

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（修正内文首段MERS的中文翻译）
路透首尔7月17日 - 韩国保健福祉部称，处于中东呼吸综合征（MERS）疫情中心的一家韩国医院将从周一恢复正常运营，因7月4日以来没有新增病例。
韩国MERS疫情是沙特阿拉伯以外发生的最大规模MERS疫情，导致36人死亡，186人感染。
三星集团旗下的三星医疗中心是首尔知名的医院，由于近一半MERS病例与该院相关，该院已经暂停大部分服务、不接受新病人长达一个多月。
韩国保健福祉部曾表示，正在与世界卫生组织讨论何时宣布MERS疫情结束。
六天来韩国没有出现MERS死亡病例，目前住院的患者只有16名，只有150人被隔离观察，韩国保健福祉部的数据显示高峰期时有6,700人被隔离。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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