韩国上千所学校重新开学 寻求MERS疫情后回归常态

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
(本文由路透中文网编译提供)
路透韩国水原6月15日（记者 Seung Yun Oh） - 上千所因中东呼吸综合征（MERS）疫情而关闭的韩国学校周一重新开学。持续近四周的韩国MERS疫情出现减缓迹象，韩国寻求回归常态。
韩国保健福祉部周一宣布新增五例MERS病例，病例总数达到150例。新增一名MERS死亡病例，死亡病例总数达到16例。
周一至少仍有440所学校关闭，而上周五时关闭的学校数量为2,900所。
韩国总统朴槿惠周一呼吁韩国回归常态，她的支持率因政府对MERS的反应而严重下滑。
“我要求商界也继续照常开展投资、生产和管理活动，并协助确保消费者不会控制支出，”朴槿惠在高级助手会议上说道。
Realmeter的调查显示，上周朴槿惠的支持率跌至35%以下。
外界指责韩国政府在疫情爆发初期拒绝透露感染者和疑似患者所处的医院名称，助长公众担忧和困惑。
世界卫生组织周六指出了韩国早期对MERS疫情所作出反应的不足之处，并敦促韩国政府加强沟通，提升国内外对其抗击疫情努力的信心和信任。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑