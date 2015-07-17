处于MERS疫情中心的韩国医院将恢复正常

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月17日 - 韩国保健福祉部称，处于中东呼吸综合征（MERS）疫情中心的一家韩国医院将从周一恢复正常运营，因7月4日以来没有新增病例。
韩国MERS疫情是沙特阿拉伯以外发生的最大规模MERS疫情，导致36人死亡，186人感染。
三星集团旗下的三星医疗中心是首尔知名的医院，由于近一半MERS病例与该院相关，该院已经暂停大部分服务、不接受新病人长达一个多月。
韩国保健福祉部曾表示，正在与世界卫生组织讨论何时宣布MERS疫情结束。
六天来韩国没有出现MERS死亡病例，目前住院的患者只有16名，只有150人被隔离观察，韩国保健福祉部的数据显示高峰期时有6,700人被隔离。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”