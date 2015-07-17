处于MERS疫情中心的韩国医院将恢复正常

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月17日 - 韩国保健福祉部称，处于中东呼吸综合征（MERS）疫情中心的一家韩国医院将从周一恢复正常运营，因7月4日以来没有新增病例。

韩国MERS疫情是沙特阿拉伯以外发生的最大规模MERS疫情，导致36人死亡，186人感染。

三星集团旗下的三星医疗中心是首尔知名的医院，由于近一半MERS病例与该院相关，该院已经暂停大部分服务、不接受新病人长达一个多月。

韩国保健福祉部曾表示，正在与世界卫生组织讨论何时宣布MERS疫情结束。