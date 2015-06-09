版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 6月 9日 星期二 11:54 BJT

香港政府向韩国发出红色外游警示

因应韩国中东呼吸综合症（MERS）疫情持续，香港政府周二称，向韩国发出红色外游警示，并呼吁市民如无必要，应避免前往当地旅游及公干。香港政府昨天已将MERS应变级别由＂戒备＂提升至＂严重＂级别，今天再发出红色外游警示。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐