韩国乐天酒店筹划49亿美元IPO 将为去年底以来全球最大--消息

路透首尔5月18日 - 据消息人士周三称，韩国乐天酒店计划下月进行首次公开发行(IPO)，募资至多5.7万亿(兆)韩元(48.5亿美元)。这有望成为2015年底以来全球规模最大的IPO。

乐天集团去年表示，由于家族在接班人问题上存在争议，为了简化集团所有权结构，拟将乐天酒店上市。乐天酒店旗下包括全球第三大免税零售连锁店。

乐天酒店的上市可能成为关注焦点。由于股市上涨，加上在韩国占主导地位的企业集团进行重组，韩国IPO市场今年有望迎来大丰收。

据公司文件显示，乐天酒店第一季约86%的营收来自免税店业务。

但韩国免税店产业竞争日益激烈，乐天在首尔的第二大店铺的牌照将于6月底到期，届时可能将失去这张牌照。

首尔的两位基金经理表示，鉴于招股规模巨大，机构投资者可能至少会买进部分股票，尽管免税店业务的不确定性可能会拖累人气。在IPO文件公布之前，他们不愿具名。

韩国上月曾表示，将在首尔再发放四个免税店牌照，将店铺数量从一年前的六家增至13家。虽然乐天可以用这个取代即将到期的牌照，但竞争更加激烈了。

一名集团发言人表示，乐天酒店计划用IPO融资所得扩大包括酒店在内的全球业务，有可能展开收购。该发言人拒绝透露详情，也未证实上市计划的细节。去年乐天酒店支付8.05亿美元收购了纽约皇宫酒店。

消息人士称，初步计划建议股东出售大约1,365万股，相当于上市后股本的10%；另外将发售新股3,420万股，相当于总股本的25%，指导价格区间为每股97,000-120,000韩元。

由此得出的IPO融资规模在4.7万亿-5.7万亿韩元之间，可能超过韩国前次最大上市交易，即三星生命(032830.KS)2010年4.9万亿韩元的IPO。这也将成为继2015年10月日本邮政(6178.T)融资57亿美元之后全球最大的上市交易。(完)