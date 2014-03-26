现代汽车计划在华扩产 寻求于重庆建新厂（更新版）

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
(新增更多细节)
* 现代汽车寻求在重庆建厂
* 现代汽车合资企业可能在新厂投资1万亿韩元--消息
* 现代汽车希望新厂在2016年初投产--消息
路透首尔3月26日 -消息人士指出，韩国现代汽车(005380.KS)计划投资约1万亿韩元(9.2648亿美元)在中国建造第四座厂房，并于2016年投产，加入了其他对手在这个全球最大汽车市场扩产的行列。
现代汽车是全球第五大汽车制造商，过去几年来持续着重在改善品质，因此对于扩产一直持审慎态度。新计划将是该公司重大的海外扩张计划。
现代汽车在声明中称，集团主席郑梦九将在周四与重庆市政府签署初步协定。新厂预定在重庆兴建，而现代汽车目前已在北京有三座厂房。
现代汽车称，新厂将让该公司和关系企业起亚汽车(000270.KS)在中国的总产能达到每年230万辆，高于2014年底预估的200万辆。
知情消息人士表示，建厂的资金将来自现代汽车在中国的合资企业，而新厂目标在2016年初投产。
“该计划仍须中国政府核准...现代汽车希望今年开始动工，并加速推进这个已遭延宕的项目，”该消息人士称。
0223GMT，现代汽车股价上涨3.23%至240,000韩元，韩国综合股价指数.KS11则涨0.96%。(完)
(编译 王冠中; 审校 于春红)
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