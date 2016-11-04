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时事要闻 | 2016年 11月 4日 星期五 09:28 BJT

韩国总统前幕僚被检方逮捕 涉嫌卷入亲信干政丑闻--韩联社

路透首尔11月4日 - 韩国联合通讯社周五报道，检方逮捕了朴槿惠总统的前幕僚郑和成(Jeong Ho-seong)，据信他是干政丑闻中的核心人物。

郑和成周四晚间被逮捕，涉嫌向朴槿惠长期密友崔顺实泄漏机密文件。

韩国检方没有立即就该报道置评。(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

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