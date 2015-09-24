特写：韩国总统朴槿惠改革劳动法面临反对声音

图为韩国安山，55岁的Kim Yeon-soon在一家工厂车间内检查成品质量。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔9月24日（记者 Choonsik Yoo） - 26岁的韩国人Kim Yoon-sung在过去一年里应聘约120家公司，但一份工作也没得到。她现在从事第四份外包工作。韩国有很多年轻的毕业生像她这样。

“我们这代人应聘100多个公司还是找不到工作已经成为常态，”Kim对路透说道。“情况在变得更糟。”

韩国僵化的劳动力市场越发被视为经济的拖累，总统朴槿惠称需要进行“大手术”。

朴槿惠正在推进劳动法改革，这将是近20年来最大的一次改变。稳定就业和按资历支付薪酬的体系将被改变。

朴槿惠希望让企业更加容易地解雇表现不佳者、根据表现支付薪酬、缩短工作时间、放松外包规定和扩大失业保险。

她所在的执政党希望在12月结束的本次议会会议期间通过劳动改革立法，但面临一些工会和主要反对党的反对。

不过推动韩国成为工业国家的大企业们支持更加灵活的劳动法。

“这是很多年来我们首次试图采取措施处理一个越来越严重的问题，”高丽大学商学院院长Kim Dong-one表示。

有限的劳动力灵活性导致韩国更难打造服务行业。年轻的毕业生渴望进入大公司，因为薪酬更高，而加入小公司的意愿会低一些。

韩国在世界经济论坛整体劳动力市场效率排名中位列第86，在招聘和解雇灵活性排名中位列第106。日本在这两项中的排名分别为第22和第133。

韩国两大工会中更加咄咄逼人的韩国民主工会总联盟称，改革将影响工作保障和薪酬，破坏集体谈判；该工会誓言在明年4月的议会选举中反对所有执政党候选人。

该工会周三召集全国性的罢工，并在首尔举行集会，有数千人参加，一些示威者与警察发生冲突。