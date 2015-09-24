特写：韩国总统朴槿惠改革劳动法面临反对声音

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月24日 - 26岁的韩国人Kim Yoon-sung在过去一年里应聘约120家公司，但一份工作也没得到。她现在从事第四份外包工作。韩国有很多年轻的毕业生像她这样。

“我们这代人应聘100多个公司还是找不到工作已经成为常态，”Kim对路透说道。“情况在变得更糟。”

韩国僵化的劳动力市场越发被视为经济的拖累，总统朴槿惠称需要进行“大手术”。

朴槿惠正在推进劳动法改革，这将是近20年来最大的一次改变。稳定就业和按资历支付薪酬的体系将被改变。

朴槿惠希望让企业更加容易地解雇表现不佳者、根据表现支付薪酬、缩短工作时间、放松外包规定和扩大失业保险。

她所在的执政党希望在12月结束的本次议会会议期间通过劳动改革立法，但面临一些工会和主要反对党的反对。

不过推动韩国成为工业国家的大企业们支持更加灵活的劳动法。

“这是很多年来我们首次试图采取措施处理一个越来越严重的问题，”高丽大学商学院院长Kim Dong-one表示。

有限的劳动力灵活性导致韩国更难打造服务行业。年轻的毕业生渴望进入大公司，因为薪酬更高，而加入小公司的意愿会低一些。

韩国在世界经济论坛整体劳动力市场效率排名中位列第86，在招聘和解雇灵活性排名中位列第106。日本在这两项中的排名分别为第22和第133。

韩国两大工会中更加咄咄逼人的韩国民主工会总联盟称，改革将影响工作保障和薪酬，破坏集体谈判；该工会誓言在明年4月的议会选举中反对所有执政党候选人。

该工会周三召集全国性的罢工，并在首尔举行集会，有数千人参加，一些示威者与警察发生冲突。

韩国反对党新政治民主联合要求劳动法的改革与要求企业分享更多获利和增加招聘联系在一起。（完）