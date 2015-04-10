韩日将恢复安全对话 对历史问题争议犹存

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透首尔4月10日 - 韩国和日本高级官员下周将恢复中断超过五年的安全对话。尽管近期韩日在外交上存在纠纷，两国仍期待实现对话正常化。
韩国本周召见了日本驻韩大使和另一名高级外交官，抗议日本对有争议的岛屿表达主权主张，称这是日本试图粉饰战争历史。
中、日、韩三国外长上周承诺改善关系，克服紧张局势，从而让三国领导人可以很快恢复年度峰会。
韩国称，周二将在首尔召开外交和国防官员参加的安全对话。韩国外交部称，官员们将讨论在国防和国家安全等领域的合作。
日本防卫大臣中谷元周五称，期待很快与韩国国防部长会面，可能就在5月底在新加坡举行的世界各国国防部长年度论坛期间。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。