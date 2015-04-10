韩日将恢复安全对话 对历史问题争议犹存

路透首尔4月10日 - 韩国和日本高级官员下周将恢复中断超过五年的安全对话。尽管近期韩日在外交上存在纠纷，两国仍期待实现对话正常化。

韩国本周召见了日本驻韩大使和另一名高级外交官，抗议日本对有争议的岛屿表达主权主张，称这是日本试图粉饰战争历史。

中、日、韩三国外长上周承诺改善关系，克服紧张局势，从而让三国领导人可以很快恢复年度峰会。

韩国称，周二将在首尔召开外交和国防官员参加的安全对话。韩国外交部称，官员们将讨论在国防和国家安全等领域的合作。

日本防卫大臣中谷元周五称，期待很快与韩国国防部长会面，可能就在5月底在新加坡举行的世界各国国防部长年度论坛期间。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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