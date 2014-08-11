韩国发现日本进口废钢辐射超标

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透首尔8月11日（记者 Meeyoung Cho） - 韩国核安全委员会周一发表声明称，韩国计划退回从日本进口的一些废钢，因辐射超标，这是韩国2012年加强核安全检查以来的首次退货。
韩国核安全委员会发言人表示，在本月早些时候进口的20吨废钢中发现有20公斤废钢铯137超标。
声明指出，无法确定废钢来自日本哪里。该发言人称，只有这20公斤目前被单独存放的废钢会被退回。
韩国从多国进口废钢进行回收利用。
韩国核安全委员会表示，计划要求日本政府在分项信息方面予以配合，以防止放射性材料在国家间流动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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