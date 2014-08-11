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时事要闻 | 2014年 8月 11日 星期一 17:01 BJT

韩国发现日本进口废钢辐射超标

路透首尔8月11日（记者 Meeyoung Cho） - 韩国核安全委员会周一发表声明称，韩国计划退回从日本进口的一些废钢，因辐射超标，这是韩国2012年加强核安全检查以来的首次退货。

韩国核安全委员会发言人表示，在本月早些时候进口的20吨废钢中发现有20公斤废钢铯137超标。

声明指出，无法确定废钢来自日本哪里。该发言人称，只有这20公斤目前被单独存放的废钢会被退回。

韩国从多国进口废钢进行回收利用。

韩国核安全委员会表示，计划要求日本政府在分项信息方面予以配合，以防止放射性材料在国家间流动。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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